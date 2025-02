Investoreid petnud palju haibitud USA autotootjale koidab pankrotimenetlus

Nikola asutaja Trevor Milton reklaamis mõni aasta tagasi, et nad toodavad revolutsioonilise elektrilise veoki. Vahepeal kuulutati seetõttu, et Nikola on justkui veokite Tesla. Hiljem küll selgus, et Milton oli avalikkust oma lubadustega petnud, mistõttu mõisteti ta ka neljaks aastaks vangi. Milton on otsuse vaidlustanud.

FOTO: MASSIMO PINCA | REUTERS/Scanpix