„Parim enne“ kauplus päästis mullu 1,2 miljonit toiduainet

Nõudlus on Lambi sõnul väga suur. „Tegime sügisel küsitluse, kus inimesed meid kõige rohkem näha tahaks ja esimesena pakuti Ida-Virumaad. Tänavu on plaanis veel teisigi „parim enne“ poode avada – oleme otsimas sobivaid asukohti üle Eesti.“

Lamp ütles, et suurimaid kitsaskohtasid toidu päästmisel on põhjustanud tarnijad, kes viskavad teadmatusest või laiskusest hea kauba ära enne, kui selle müüki panevad.

„Paistab, et nüüd on majanduslangus päriselt pitsitama hakanud. Järjest enam saadakse aru, et „parim enne“ ja sellele läheneva tähtajaga toit on täiesti kasutuskõlblik ja hävitamise asemel on võimalik see edasi müüa ning seeläbi tavahindasid madalamana hoida,“ rääkis Lamp.