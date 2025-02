KASULIK | Ekspert selgitab, mida teada enne maatüki ostmist?

Kodu rajamise protsess iga inimese jaoks erinev ning sõltub suuresti, millised ressurssid on kasutada. Paljud pöörduvad panga poole siis, kui maatükk on olemas ning laenu on tarvis maja ehitamiseks, kuid kel selliseid võimalusi pole, saavad laenu taotleda nii maalapi ostmiseks kui ka hoone ehituseks. Enamasti pakub pank maatüki soetamiseks kahte erinevat lahendust.

Üks võimalus on taotleda kodulaenu korraga nii maalapi ostmiseks kui ka kodu ehitamiseks. Sellisel juhul sõltub omafinantseering suuresti välja valitud krundi hinnast. Kui krundi hind on kõrge ja moodustab näiteks poole tulevase maja väärtusest, võib olla vajalik suurem omafinantseering või lisatagatis.

Kui kodulaenu taotletakse maatüki ostmiseks ja sellele maja ehitamiseks, siis ehitamisega tuleb alustada võimalikult kiiresti. Kui plaanitakse osta maatükk ja jätta see mitmeks aastaks ootele, siis kodulaen selle rahastamiseks ei sobi.

Seetõttu tuleb protsess hoolikalt läbi mõelda ja pangale kindel ehitusplaan esitada. Ehituseks saab väljastada laenu mitmes osas ning väljamaksete tegemiseks seatakse kindel periood. See paneb paika ka ajaraami, mil projekt peaks valmis saama.

Ehkki maalapi soetamine kodulaenu abil on igati tavapärane praktika, tuleb arvestada veel teatud tingimustega. Üks olulisemaid on maa kasutamise otstarve, sest kodulaenuga saab soetada vaid elamumaad.

Mida veel teada?

Selleks, et tulevikus välistada võimalikke probleeme, on tähtis, et krundile oleks tagatud ligipääs avalikult teelt või eraomandis oleva tee puhul oleks seatud servituut. Liitumised vee, kanalisatsiooni ja elektriga ei ole kohustuslikud, aga kui need on olemas, läheb ka kodu valmimine kiiremini.

Kindlasti tuleks enne ostu pöörata tähelepanu krundi võimalikele varjatud puudustele, mis võivad hiljem põhjustada täiendavaid kulutusi. On juhtumeid, kus selgub, et krundile ei olegi võimalik hoonet ehitada. See võib juhtuda siis, kui pinnas on liiga niiske, vajab kuivendamist või on dokumentatsioon puudulik.