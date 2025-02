VIDEO ja FOTOD | Eesti eraldas end edukalt Venemaa elektrisüsteemist

Sünkroniseerimise planeerimisel ja elluviimisel on võtmetähtsusega Tsahkna sõnul koostöö Läti, Leedu ja Poolaga, rahastus Euroopa Liidult ning tehniline abi Ameerika Ühendriikidelt ja Ühendkuningriigilt. „See ühine pingutus näitab, et meie piirkonna julgeoleku kindlustamine ja Venemaale vastu astumine on strateegiliselt oluline ka meie liitlastele,“ lisas ta.