GRAAFIK | Homne börsielektri hind ei halasta. Eestis maksame Soomega võrreldes üle viie korra rohkem

Pühapäeva keskmine hind on Eestis 128,55 eurot megavatt-tunnist. Sama hind on ka Lätis ja Leedus, Soomes on samas hind väga odav – 25 eurot päeva keskmisena.

Pühapäeva pärastlõunal toimub ka Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgu ühendamine Mandri-Euroopa elektrivõrguga. Ühendamine algab kella kahe paiku.

Kuidas kujuneb börsihind?

Elektriturul proovitakse nõudluse maht odavaima tootlusega katta. Tootjad märgivad pidevalt, mis hinnaga suudaksid nad nõutud koguse elektrit toota ja ostjad ostavad parasjagu soodsates tingimustes elektrit. See toimub kiires tempos viieminutiliste vahedega. Elektri börsihind tõuseb kui tootjad ei jõua odavama elektriga nõudlust rahuldada. Enamjaolt tõuseb elektri hind siis, kui nõudlus on suurem ehk elektrit tarbitakse rohkem. See on ka üks põhjustest, miks öine elekter on odavam.

Üldjuhul on elekter odavam öösel ja kallim päeval. Öine elekter on odavam, sest tarbijaid on vähe ja elektrit on odavam toota. Kõige rohkem tarbitakse elektrit õhtupoolikuti. Elektri börsihind oleneb siiski tootluse ja nõudluse suhtest.

Seda mõjutavad veel:

ilmastikuolud

aastaaeg

kütuse hind

regulatsioonid

elektrivõrgu halduskulud

teenusepakkuja

Seetõttu on oluline mõista, et elektrihinna muudatused on tihti ebaregulaarsed nii tunni-, päeva-, kuu-, kui ka aasta skaalal. Elektri hind täna võib olla väga erinev võrreldes eilse või homsega.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada