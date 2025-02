Eleringi juht: Leedu elektrijaama seiskumine põhjustas kerge ärevuse

Kilgi sõnul on katse seni olnud edukas ning sagedust elektrivõrgus on suudetud hoida. „Sagedus on olnud nii stabiilne, nagu on pidanud olema. Nende testide ajal, kui me tahtsime aru saada, kas me süsteemid töötavad õigesti, siis väikseid hälbeid oli, nagu pidigi olema,“ lausus ta.

„Lisaks plaanitud katsetustele juhtus ka üks lisasündmus ehk Leedus lülitus üks elektrijaam välja. Katsetuste mõte ongi see, et me tulevikus oleksime valmis, kui mingi ootamatus juhtub, et siis sellest mingit jama ei tekiks. Testi käigus üks selline sündmus tuli planeerimatult, aga see järeldus ongi, et kõik läks hästi, sest saime süsteemi stabiilsena hoidmisega hakkama. Kuigi tervisele see ei pruukinud hästi mõjuda, sest kõik, kes olid sel hetkel juhtimisruumis, nähes sagedust kukkumas täiesti ootamatu koha peal, tundsid kerget ärevust;“ rääkis Kilk.