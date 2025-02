Ajalooline päev. Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteem sünkroniseeriti edukalt Mandri-Euroopaga

Kui varem sõltusid Balti riigid sageduse juhtimisel Venemaa kontrollitud IPS/UPS elektrisüsteemist, siis nüüd on need osaks Mandri-Euroopa sagedusalast, kuhu kuulub enam kui 400 miljonit tarbijat 26 riigist. Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumine tähendab, et Balti riigid on lõplikult katkestanud kõik senised elektriühendused Venemaa ja Valgevenega.

Sünkroniseerimine võimaldab Balti riikidel hallata oma elektrisüsteeme koostöös teiste Mandri-Euroopa riikidega, mis tagab stabiilse ja usaldusväärse sageduse juhtimise ning suurendades märkimisväärselt piirkonna energiajulgeolekut.

Sagedusala vahetusele eelnesid aastaid väldanud põhjalikud ettevalmistused ning tihe koostöö Balti riikide süsteemihaldurite Elering, Läti AST ja Leedu Litgridi ning nende Euroopa partnerite vahel.

Oht on möödas

„Alates tänasest ei ole enam ohtu, et Venemaa meid ootamatult sagedusalast lahti ühendaks. Kui 30 aasta eest seisid Balti riigid rahumeelselt käsikäes, võideldes oma iseseisvuse eest, siis täna kordasime seda sama elektrisüsteemis,“ sõnas kliimaminister Yoko Alender.

Lisaks allkirjastasid Eesti, Läti, Leedu ja Poola ühisavalduse kriitilise taristu kaitsmiseks. „Energiajulgeoleku nurgakivi on kriitilise energiataristu kaitsmine. See ei ole ainult Balti riikide prioriteet – see on oluline kogu Euroopale. Ühisavaldusega soovime tugevdada Poola ja Balti regiooni vahelist koostööd veelgi,“ sõnas Alender.

Samuti tänas minister kõiki osapooli, kes sünkroniseerimise õnnestumisesse on panustanud. „Nii Eesti kui ka kogu Baltikumi energiaettevõtjad on teinud ära meeletu töö, et saaksime kindalt ühilduda suurima elektrivõrguga. See pole kindlasti olnud lihtne, aga oleme riigina piiritult tänulikud, et aitasite tuua meie eluliselt vajaliku süsteemi agressori hõlma alt sõprade sekka. Usalduse ehitamine võtab aega, täna oleme jõudnud kohale,“ sõnas minister Alender.