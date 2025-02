Svet: tulnud on nii Nordica lennukite ostu- kui ka rendile võtmise pakkumisi

Vladimir Svet rääkis, et praegu ei saa laekunud pakkumiste kohta detailset infot veel avaldada, sest Transpordi Varahaldus teeb nendega tööd, kuid huvi lennukite vastu on olemas.

„Pakkumisi tuli mitu, erinevatelt rahvusvahelistelt ettevõtetelt. Pakkumisi on olnud nii terve lennukipargi ostmiseks, osaliseks ostmiseks kui ka osaliseks rendiks,“ ütles Svet. „Olgu mainitud, et meie prioriteet on lennukipark korraga maha müüa ja selles suunas me liigume, et võimalikult kiiresti vabaneda lennukite hoolduskulust ja teenida võimalikult kõrget tulu riigile.“