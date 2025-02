Kiiret kasvu lubanud börsifirma Punktid soovib järelevalvemenetluse abil First Northilt lahkuda

Veel tõi ta välja, et soovitakse lahkuda börsilt, kuna on probleeme likviidsusega. „Kuna börsil ei ole piisavalt kauplemisaktiivsust, pole see investoritele ega ettevõttele kasulik keskkond. Börsil olek ei anna ettevõttele märkimisväärset kasu kapitali kaasamiseks ega aktsiahinnast saadavat turuinfot.“

Samuti viitab ta, et börsilt lahkumise eeliseks on efektiivsuse suurendamine. „Börsilt lahkumine parandab veelgi Punktide grupi finantsseisu, võimaldab keskenduda ettevõtte kasumlikkusele ja kasvu suunavatele tegevustele.“

Kui eelmise aasta majandustulemused pole veel täielikult avalikustatud, siis mullu esimesel poolaastal ulatus firma müügitulu 101 004 euroni. Seda oli 81% vähem kui aasta varem. Poolaasta kahjum vähenes 22% ning oli 67 897 eurot. Punktide platvormi ja hulgimüügi kaudu liikunud kaubamaht ehk brutomüük oli kokku 493 000 eurot (–57,6%). Firma otsustas 2023. aasta teisel poolaastal, et vähendab teadlikult hulgimüüki, et keskenduda platvormi arendamisele ja laienemisele.

Uus strateegia

Börsile tulles 2022. aastal lootis firma juhtkond, et brutomüük ulatub 2024. aastal kokku 5 miljoni euroni ning kasum enne intresse ja makse on 36 662 eurot. Kui müügi kasvatamise lootused pole aastate lõikes täitunud, siis tunamullu oli firma lähedal oodatust varem kasumisse jõudmisele, jäädes 20 000 euroga miinusesse. 2022. aastal oli firma 480 000 euroga kahjumis.

Niid tõi veel välja, et börsilt lahkumise eeliseks on firma uus strateegia: ettevõte kaalub uusi võimalusi kapitali kaasamiseks ja restruktureerimiseks, mis pole First Northil võimalik. Ettevõte võib valmistuda hilisemaks liitumiseks mõne teise grupi või börsiettevõttega, kus First Northil eraldi noteering enam mõistlik pole. Samuti lisas ta, et ettevõtte väärtuse läbirääkimine potentsiaalsete investoritega ei sõltu edaspidi turu meelsusest.