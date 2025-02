Maaülikooli vaatlus: Balti elektrisüsteemi sagedus käitus Euroopa võrguga sünkroniseerimisel ootuspäraselt

Statistilised analüüsid näitasid, et sageduse keskväärtus kogu vaatlusperioodi jooksul oli veidi üle 50 Hz, mis vastab ootustele. Samuti ilmnes, et sageduse kõikumised Euroopa võrguga sünkroniseerimise järel olid veidi intensiivsemad kui enne, kuid jäid normipiiresse.

Oluline kvaliteedinäitaja

„Elektrisüsteemi sagedus, mida mõõdetakse hertsides (Hz), on oluline kvaliteedinäitaja. Tavapäraselt on see Euroopas 50 Hz, mis tähendab, et igas sekundis toimub poolsada võnget. Uuemad energiasüsteemid, nagu LED-valgustus, päikesepargid ja salvestusseadmed, kasutavad pigem alalisvoolu (DC), samas kui vahelduvvoolu (AC) sagedus mängib kriitilist rolli elektrivõrgu stabiilsuse tagamisel,“ selgitab energiakasutuse osakonna energeetika ja informaatika lektor Mart Hovi.