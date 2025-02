Ligi 81 miljonit eurot võitnud lotomängija avaldab, mida ta võidusummaga tegi

„Oli suur tõenäosus, et me ei saa ühtegi kõnet. Aga juhtus vastupidi, võitja helistas ja isegi varem, kui ootasime,“ ütles Loto.lt loteriijuht Jurgita Petraitienė.

Lahkem kui jõuluvana

„Ma hoidsin võitu kuni jõuludeni saladuses, siis saime kokku ja teatasin kingitustest. Millised olid summad? Lastele – miljonites... Pisarad voolasid ning öeldi, et ma andsin neile võimaluse varakult pensionile jääda. Aga minul on süda rahul. Nii hea tunne on, et sain nende elu kergemaks muuta,“ jagas võitja.