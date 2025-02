Tarbijakaitseamet uuendas Telia kohustusi. Teised ettevõtted saavad sidetrassile lihtsama juurdepääsu

„Otsuseid kavandades ja kohustusi uuendades kuulasime ära turuosalised ja saavutasime kõikide huvide vahel hea tasakaalu. Uued sideturu otsused ja neis rakenduvad kohustused on varasemaga võrreldes oluliselt mahukamad. Oleme kohustusi lisanud, võttes arvesse tehnoloogia arengut, eelkõige asjaolu, et sidetorudesse paigaldatavate kaablite läbimõõt väheneb, kuna vaskkaabli asemel on saanud valdavaks valguskaabel,“ selgitas TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan.

Otsusele eelnes põhjalik turuanalüüs

„Tänane konkurentsiolukord kaabelinterneti turul näitab, et 52% aadressideni jõuab Eestis kahe või kolme kaabelinterneti pakkuja võrk. Lisaks tekib üha enam juurde piirkondi, kus on olemas riigiabi toel ehitatud valguskaablivõrk. Aadresse, kus on olemas vaid üks kaablivõrk, on üksnes 25%. Madala konkurentsiga piirkondades, kus asub Telia valguskaablivõrk, saavad teised sideettevõtted seda oma teenuste pakkumiseks rentida,“ täiendas Gailan.