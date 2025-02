Trump kehtestab tollimakse. Järgmisena saab pihta terase ja alumiiniumi import

Trump ütles pühapäeval saates „Air Force One“, et tollimaksud kehtivad nii alumiiniumi kui ka terase impordile kõikidest riikidest, sealhulgas suurematele tarnijatele Mehhikost ja Kanadast. Ta ei täpsustanud, millal muudatused jõustuvad.

President ütles ka, et kuulutab sel nädalal välja kaitsetollid riikidele, kes maksustavad USA importi. Trump lisas, et need kehtestatakse „peaaegu kohe“ pärast tema teadaannet, kuid ei rääkinud üksikasjadest.

USA-sse alumiiniumi ekspordist sõltuvad sellised riigid nagu Kanada, Araabia Ühendemiraadid ja Mehhiko. Morgan Stanley andmetel ulatus 2023. aastal nende riikide netoeksport USA-sse üle 80%. USA teraseimport moodustab väiksema osa kogutarbimisest, kuid on elutähtis sektoritele, mis toetuvad spetsiaalsetele kvaliteediklassidele. Sealhulgas on lennundus, autotööstus ja energeetika tuuleenergia arendajatest naftapuurijateni.

Mis on tollitariif? Tollitariif on riigi kehtestatud tollimaksumäär imporditud või eksporditud kaupadele, et reguleerida kaubavahetust, kaitsta kohalikke tootjaid või suurendada riigi maksutulu.

Paljud terase ja alumiiniumi ostjad ja müüjad eeldavad, et neil on aega vähemalt märtsini, et valmistuda kaitsetollide rakendamiseks. Kõik peavad nüüd pingutama, et leida uusi turge ja tarnijaid.

Trumpi segased sõnumid

Viimastel nädalatel on USA president Donald Trump teatanud kavatsusest kehtestada kõrged tollimaksud Kanadale, Mehhikole, Hiinale ja Euroopa Liidule. See samm on osa administratsiooni kaubanduspoliitikast, mille eesmärk on kaitsta USA tööstust ja vähendada kaubandusdefitsiiti. Kaitsetollid mõjutavad mitut majandussektorit ning võivad suurendada kaubandusega seotud pingeid USA ja tema partnerite vahel. Praegu ei ole ühedki tollimaksud siiski jõustunud ning pole ka kindel, kas, millises mahus ja kellele need rakenduda võiksid.

Kui tollimaksud rakendataks ka Euroopa Liidule, võivad välisminister Margus Tsahkna sõnul hinnad tõusta siinsete tarbijate jaokski.

Eesti Panga president Madis Müller on väljendanud muret, et kaubanduse piiramine ei mõju hästi USA ega Euroopa majandusele. Ta rõhutas, et majanduspoliitikast tulenev ebakindlus võib ettevõtjate kindlustunnet vähendada, mis omakorda võib viia investeeringute edasilükkamiseni.

