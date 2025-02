Finnair ähvardab koondada kümneid piloote

Läbirääkimiste käigus valmistub Finnair koostöö lõpetamiseks Austraalia lennufirmaga Qantas. Soome ettevõte rentis neile kaheks aastaks kaks Airbus A330 laia kerega lennukit koos meeskonnaga, kuna Finnairil pole lennukitele Venemaa õhuruumi sulgemise tõttu kasutust.

Esimene lennuk ja selle meeskond alustasid Qantase lende 2023. aasta oktoobris ning teine ​​lennuk 2024. aasta alguses.

Lennukid lendavad Sydneyst Bangkokki ja Singapuri ning annavad tööd 90 piloodile.

Töövaidlused puudutavad ka Austraalia lende

Finnairi sõnul on Soome lennupilootide liidu (SLL) töövaidlus laienenud ka Austraalia lendudele, mis tähendab, et ettevõte ei suuda koostöölende usaldusväärselt teenindada. Üks võimalus on, et koostöö lõppeb enne tähtaega.

„Kui antud koostöö satub ohtu ja halvimal juhul ka lõppeb, ei ole meil tööd pakkuda umbes 90 piloodile,“ ütles Finnairi personalijuht Kaisa Aalto-Luoto.

Meeskonna leping kehtib 2026. aasta märtsini, pärast mida jätkuks lennukite rentimine ilma Finnairi meeskonnata.

Pilootide valmisolek on vastuoluline teema

Piloote esindav SLL ja tööandjaid esindav teenindussektori tööandjate liit Palta on alates augustist pidanud läbirääkimisi uue kollektiivlepingu ja töötasude üle, kuid pooled pole kokkuleppeni jõudnud.

Lepinguläbirääkimistel soovib Finnair muu hulgas, et pilootide valveaeg oleks kollektiivlepingu osa, samas kui piloodid soovivad, et see oleks vabatahtlik.

„Valmisolek on lennufirma usaldusväärseks toimimiseks absoluutselt kriitiline tingimus. Seetõttu on oluline, et kõik piloodid oleksid selle osaks,“ ütles Aalto-Luoto.

SLL peab Finnairi tegevust agressiivseks. „Tööandja tegevus on algusest peale olnud agressiivne ning väikese ametiühinguna pole meil peale seadusliku tööaktsiooni muud võimalust oma õiguste kaitsmiseks,“ nentis SLL-i esimees Vesa Uuspelto avalduses.

