FOTOD | Viiendik Tammsaare ärikeskuse energiavajadusest toodetakse edaspidi päikesest

Tammsaare ärikeskus investeerib 500 000 eurot päikeseparki, mille töössevõtt on planeeritud hiljemalt 1. maiks. Päikesepark rajatakse parkimismaja katusele ning see katab viiendiku hoone aastasest energiavajadusest.

Päikesepargi koguvõimsus on 434 kW ja koosneb 790 päikesepaneelist, mis suudab toota ligi 400 MWh elektrit aastas. See kogus elektrit katab ära ühe viiendiku Tammsaare ärikeskuse aastasest energiatarbest.

„Meie eesmärk on vähendada keskkonnamõjusid ja muuta Tammsaare ärikeskus energiatõhusamaks. Kogu energiatõhususe parendamise investeering, mille maht ulatub kolme miljoni euroni, on samm tulevikku. 2024. aastal teostasime juba ligi poole maksumuse ulatuses investeeringuid energiatõhususe valdkonda, jätkame investeeringutega ka tänavu,“ ütleb Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Murer.

Vanemaid maju ei tasu maha kanda

Projekt on osa keskuse laiemast plaanist, mille eesmärk on järgida säästva arengu põhimõtteid ning pakkuda üürnikele energiatõhusaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

Tammsaare ärikeskusele omistati selle aasta jaanuaris BREEAM-i rohemärgis hindega VERY GOOD, mis näitab, et ka eelmisel kümnendil valminud ärihoonetesse pidevalt tehtud investeeringutega on võimalik need tänapäevaste keskkonnanõuete tasemel hoida. „Kuna päiksepark veel ei tööta, siis praegu see ka BREAAM-i energiatõhususe skooris ei kajastu, mis ühtlasi tähendab, et maja muutub kevadest veel konkurentsivõimelisemaks,“ lisas Murer