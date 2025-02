Annika Parm, Smartpost Itella kliendi jaoks ja kliendiga koos Baltikumi ülene turunduse, kliendikogemuse ja kliendidteeninduse juht, selgitab, et ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele paremat ja kiiremat logistikat, alates Baltikumist kuni Skandinaaviani. „Oleme pühendunud kliendikogemuse pidevale arendamisele ning uuringud kinnitavad, et oleme eelistatuim bränd oma segmendis. Meie kliendid hindavad meid kõrgelt ning see annab meile tugeva aluse edasiseks kasvuks,“ sõnab Parm.

Brändiuuenduse eesmärk ja mõju

Brändimuutus ei ole lihtsalt uue nime kasutuselevõtt. See on strateegiline otsus, mis aitab paremini väljendada ettevõtte väärtusi ning tugevdada positsiooni turul. „Ühtse brändi all suudame paremini kommunikeerida oma missiooni nii äriklientidele kui ka eraklientidele. Samuti toome Soome emafirma Posti Grupi kogemused ja mastaabi Baltikumile lähemale, mis võimaldab pakkuda veelgi efektiivsemaid ja innovaatilisemaid lahendusi,“ lisab Parm.

Posti Grupp on tunnustatud logistikavaldkonna tegija, kellel on 17 000 töötajat ning laialdased kogemused e-kaubanduse ja logistikalahenduste pakkumisel. Brändiuuendus aitab seda jõudu paremini rakendada Baltikumi turul ning pakkuda klientidele veelgi mugavamaid ja kasutajasõbralikemaid teenuseid.

Brändimuutuse esimene samm on juba tehtud Lätis, kus alates 4. veebruarist 2025 tegutseb ettevõte ametlikult SmartPosti nime all. See on oluline verstapost ning alles algus suurele kasvuambitsioonile kogu Baltikumis. Eestis ja Leedus toimub üleminek järgnevatel kuudel, mil Smartpost Itellast saab ametlikult SmartPosti.

Suurinvesteering Eestisse

Brändiuuenduse kõrval tehakse ka olulisi investeeringuid, et parandada teenuse kvaliteeti ja kiirust. Üheks suurimaks arenduseks on uus sorteerimiskeskus Eestis, kuhu investeeritakse 14 miljonit eurot. See võimaldab veelgi efektiivsemat pakiliikumist ja kiirendab teenindusprotsesse, mis on eriti oluline kasvava e-kaubanduse taustal.