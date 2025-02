Konkurentsiamet tuvastas elektriautode laadimisfirmade tegevuses küsitavusi ja kaalub jätkutegevusi

Analüüsis tuuakse esile, et elektriautode laadimisturg on koondunud väheste suurte tegijate kätte, nagu Enefit Volt, Alexela ja Eleport. Eriti muret tekitav on ameti hinnangul Enefit Volti domineeriv positsioon, mis tuleneb osaliselt riigi kunagi rajatud ELMO võrgustiku omandamisest. „Konkurentsiamet peab oluliseks ennetada võimalikke turuprobleeme, toetada ausat konkurentsi ja tagada laadimistaristu turu jätkusuutlik areng,“ ütles ameti andme- ja majandusanalüüsi valdkonna analüütik Enn Robert Kinnas pressiteates.

Konkurentsiametile valmistab muret ka Enefit Volti jaotusvõrguettevõttega Elektrilevi samasse kontserni kuulumine. Analüüsis rõhutatakse, et see olukord vajab eraldi tähelepanu. Konkurentsiameti teatel on äärmiselt oluline, et Elektrilevi säilitaks jaotusvõrguettevõtjana erapooletuse ega eelistaks oma tegevuses Enefitti või Enefit Volti. „Nii Elektrilevi kui ka Enefit peavad täielikult teadvustama riski tõsidust ning rakendama konkreetseid meetmeid, et vältida igasugust võimalikku andmevahetust või erikohtlemist laadimisteenuste valdkonnas,“ seisab analüüsis.

Konkurentsiamet juhib tähelepanu ka võimalikele ebaausatele võtetele, nagu eksklusiivsuslepingud parimate laadimiskohtade hõivamiseks. Samuti mainitakse ohtu, et ettevõtted võivad kasutada ära tarbijate vähest teadlikkust, näiteks pakkudes soodushindu ainult siis, kui kasutatakse ka muid sama ettevõtte teenuseid (seosmüük).

Ameti haldusmenetluse valdkonna jurist Annabell Carina Katalsepp sõnas, et amet kaalub jätkutegevusi, kuid täpsemad otsused tehakse pärast turuosalistega suhtlemist. „Analüüsi läbiviimisel täheldati ka küsitavat turupraktikat ja ka võimalikke konkurentsi kahjustavaid tegevusi.“

Kuigi analüüsis otseselt hindu ei võrrelda, viidatakse, et Eesti laadimishinnad on ühed Euroopa Liidu kõrgeimad. Lisaks on hinnakujundus sageli läbipaistmatu ja tarbijatel on raske aru saada, mille eest nad maksavad. Paljudes laadimiskohtades saab tasuda ainult mobiilirakendusega, mis võib olla ebamugav.