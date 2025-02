Ryanair tühistab Tallinnast kuus otseliini. Lennujaam: otsus tuli suure üllatusena

Lennujaam sai eile õhtul esimesi teateid reisijatelt lendude tühistamisest ning märgati, et lennufirma on oma kodulehel piletimüügi nimetatud sihtkohtadesse peatanud. „See tuli meile suure üllatusena, sest veel eelmisel nädalal toimunud kohtumisel kinnitas lennufirma, et lendab suvel 11-l liinil. Samuti ei ole lennufirma meid teavitanud rahuolematusest liinide, lennujaamatasude osas ega lennuplaani muudatusest. Loodame esimesel võimalusel lennufirmalt teada saada, kas tegemist on lennukite puudusega või mõne muu põhjusega ning selgitada välja, mis saab liinidest talvehooajal,“ sõnas Holts.