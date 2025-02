Miljardäride võimuvõitlus. Elon Musk tahab OpenAI-d endale. Sam Altman pakkus vastu, et ostab X-i ära

Muski nüüdne pakkumine on järjekordne vaatus Altmani ja Muski aastaid kestnud tülist, mille käigus on pidevalt sotsiaalmeedias solvanguid vahetatud. Kõigest sõnavahetusega pole asi piirdunud: mullu kevadel kaebas OpenAI asutajate sekka kuulunud Musk nii OpenAI kui Altmani kohtusse, väites, et nad on hüljanud ettevõtte algse ülesande arendada tehisintellekti inimkonna, mitte kasumi teenimiseks.