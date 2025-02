Telia tunnistab viga ja loobub klientide kallimatele pakettidele üleviimisest

„Tunnistame, et eksisime oma esialgse lähenemisega, ja palume tekkinud olukorra pärast vabandust. Oleme oma kliente hoolikalt kuulanud ning otsustanud esialgse plaani tühistada ja prooviperioodi kiiruseid ise mitte aktiveerida. Kõik kliendid saavad jätkata oma koduinterneti kasutamist senistel tingimustel,“ ütles Telia Eesti tegevjuhi kohusetäitja Andre Visse.

Selleks et tekkinud pahameelt leevendada, pakub Telia oma optikavõrgu klientidele võimalust kasutada kuue kuu jooksul vähemalt kaks korda kiiremat internetiühendust ilma lisatasuta. See tähendab näiteks, et kliendid, kelle koduinterneti kiirus on 20 Mbit/s, saavad selle pakkumisega liitudes kasutada olemasoleva hinnaga kiirust 50 Mbit/s ning kliendid, kelle interneti kiirus on 100 Mbit/s, saavad kasutada kiirust 200 Mbit/s.

Kõik kliendid, keda muudatus ja uus pakkumine puudutavad, saavad Telialt personaalse teavituse lähema nädala jooksul. Kiirema ühenduse aktiveerimiseks on tarbijatel aega 30. aprillini 2025 ning seda saab teha nii Telia iseteeninduses kui ka Telia konsultandi abiga helistades või esinduses. Kuuekuulise soodusperioodi jooksul on kliendil võimalik soovi korral igal hetkel naasta oma endisele koduinterneti kiirusele. Pärast soodusperioodi lõppu rakendub kliendile suurema kiiruse hinnakirjajärgne hind, mille kohta saadab Telia meeldetuletuseks kolm päeva varem teavituse.

Kui klient ei soovi ise muudatusi teha, jäävad kehtima praegune koduinterneti kiirus ja hind.

Varasem Telia otsus langetada 1 Gbit/s koduinterneti ühenduse hinda (alates 1. märtsist senise 73,2 euro asemel 55 eurot) ning viia kiirust 300 Mbit/s kasutavad kliendid lisatasuta 400 Mbit/s kiirusele, jääb kehtima.

Andre Visse kinnitusel oli Telia esialgse kampaaniaga seotult tihedas kontaktis TTJA-ga. „Selle tulemusena oleme veendunud, et uus pakkumine on selge ja üheselt arusaadav ning samal ajal on tarbijate huvid võimalikult hästi kaitstud,“ lisas ta.