Tallinna teletorn is tegutsenud kohvik-restorani juhataja Küllike Tammelaan sõnas Delfi Ärilehele, et saatuslikuks sai ärile nõrk majanduslik keskkond. „Üldine inflatsioon, maksutõusud sisendhindade tõus, palgakulud. Ei pidanud sellele enam vastu,“ rääkis Tammelaan.

Lisaks kujunesid kohviku jaoks ebasoodsaks teletorni enda renditingimused. „Kuigi me kommunikeerisime, et piletit meie juurde pääsemiseks polnud vaja, siis reaalsuses maksime oma kuludest kliendi piletihinna teletornile kinni,“ tunnistas Tammelaan. „Kui maksta lisaks rendile ka piletihinda, siis meie jaoks läks see kulu ikka ülemäära kalliks,“ lisas ta. Tallinna teletorni tavapääse on ühele inimesele 16 eurot, sooduspilet 11 eurot ning perepääse 33 eurot.