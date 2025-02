HEA TEADA | Mida teha, kui Ryanair tühistas sinu lennu?

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve (TTJA) amet toonitab on sellises olukorras kõige olulisem meeles pidada, et lennu tühistamise korral tuleb esmalt pöörduda alati lennufirma poole, et selgitada välja täpsemad asjaolud ja saada juhised edasiseks tegutsemiseks.