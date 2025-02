Eestlaste pakifirma müüdi ukrainlastele. Investorite seas on ka Tanel Padar ja Kristi Saare

„Oleme kasutanud Jetbeepi elektroonikat oma kogukonna pakiautomaatides juba üle aasta. Meie jaoks oli loogiline samm, et ühendame ettevõtted, et saaksime koos kiiremini kasvada. Lisaks huvitas Jetbeepi Parcelsea kogemus ja teadmised kodule lähedal asuvate pakiautomaatide võrgu rajamisel,“ selgitas kaasasutaja Andres Sampka ettevõtte müügi põhjuseid.

2023. aastal ostis Parcelsea ära Cleveroni erapakiautomaatide võrgustiku, mis kasvatas ettevõtte nutipostkastide võrgu üle 1000 üksuseni Eestis, ent müüs need vaid paar kuud hiljem edasi Omnivale.

„Parcelsea ost on meie jaoks oluline verstapost, sest soovime jätkata avatud pakiautomaatide võrgu ehitamist. Parcelsea poolt arendatud innovatiivne kogukonna pakiautomaat võimaldab meil olla lähedal eraklientidele ning pakkuda suuremat tõhusust viimase miili kulleritele. Usume, et see annab meile uue konkurentsieelise ja võimaldab saavutada seatud strateegilisi eesmärke kiiremini. Lisaks tugevdab uus partnerlus Omnivaga meie turupositsiooni viimase miili tehnoloogia ettevõtete seas,“ lisas Jetbeep kaasasutaja ja tegevjuht Valery Chekalkin.