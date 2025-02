Trump peatas seaduse, mis keelas USA firmadel välisriikides altkäemaksu anda

Trump sõnas, et seadus piirab USA firmade huve, kuna nad ei saa võistelda välismaiste firmadega võrdsetel tingimustel. „Nagu selgub, on see tegelikus elus katastroofiline,“ sõnas Trump otsust tutvustades. „Keegi ei taha ameeriklastega äri teha.“

Trump kirjeldab täitevkorralduses, et 1977. aastal vastu võetud välismaiste korruptiivsete tavade seaduse (FCPA) ulatust on süstemaatiliselt laiendatud selliselt, et see kahjustab Ameerika Ühendriikide huve. Kuna aga presidendi välispoliitiline autoriteet sõltub Ameerika ettevõtete edukusest, on Trumpi sõnul oluline, et neil oleks strateegiliselt võimalik oma huvide eest seista, et näiteks saada ligipääsu kriitilistele mineraalidele, sadamatele ja teistele infrastruktuuriobjektidele.