GRAAFIK | Elektrihind tõuseb homme veelgi ja purustab selle aasta rekordi

Kui varem oli Leedu ja Poola vaheline elektrikaubanduse ülekandevõimsus 500 MW, siis pärast ülekandekaabli LitPol Link lülitamist vahelduvvoolule pole seda võimsust enam saadaval. See tähendab, et kuigi Poolas on homme keskmine elektrihind umbes 100 eurot odavam kui Balti riikides, ei jõua see elekter enam piirkonda. Tulevikus on plaanis Leedu ja Poola vahel avada kaubandusele 150 MW. Samuti on kuni nädala lõpuni 100 MW ulatuses piiratud Rootsi-Leedu ühendus. 25. detsembrist alates on rivist väljas EstLink 2 (650 MW).