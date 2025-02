Sadu eurosid säästu. Kodulaenuomanikke ootab ees oluline uuendus, kuid Eesti Pank loodab rohkemat

Rahandusministeerium toob esile, et seni on inimeste huvi olnud lahja. Näiteks 2022. aastal viisid tarbijad üle 361 eluasemelaenu, mis on vaid 1,4% laenude koguhulgast, ning seegi oli viimaste aastate rekordiline tulem. Teisalt, ega see ole olnud eriti populaarne mujalgi Euroopas. Eesti Pank avaldas, et eurobaromeetri 2016. aasta uuringu kohaselt viis eluasemelaenu teise panka 2% kliente, kuid arvelduskontode puhul oli osakaal 8%. Aktiivsemad pangavahetajad olid Taanis ja Rootsis, loiumad aga Kesk- ja Ida-Euroopa mõnedes riikides.