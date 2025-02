Kas lõpuks ometi? Väiksemad elektriarved ja üle saja miljoni eurone kokkuhoid

„Meie oleme valmis alustama. Ootame ainult ühte asja – valitsuse garantiiotsust, ükskõik mis kujul. See annab stardipaugu,“ ütleb Energiasalve kaasasutaja ja tegevjuht Peep Siitam. Energiasalve juhtide arvates on stardivõimalus peagi käes, sest valitsuserakondade juhid andsid valitsusele arutada pikaajalise energeetikakava, kus on kirjas ka vajadus toetada salvestusjaamade rajamist. Vajadusena on kirjeldatud 500 MW salvestust – täpselt nii võimas ongi Energiasalve Paldiskisse kavandatav vesisalvesti.

Paldiski vesisalvesti rajamise idee tekkis juba 2009. aastal. Nüüdseks on tehtud vajalikud uuringud, keskkonnamõjude hindamised ja käes on ka ehitusluba. Praegu ollakse ootel, sest puudu on riigigarantii. „Ilma selleta ei ole võimalik ehitada,“ nendib Siitam. Tema väitel ei ehitata ühtegi juhitavat elektrivõimsust ei meil aga Euroopas ilma riigi toetuse ehk garantiisüsteemita. Põhjus on suures alginvesteeringus, mille tasuvusaeg on väga pikk. Elektriturg on riigi administratiivsete otsustega mõjutatav ja ükski investor ei taha seda riski võtta, märgib Siitam.