Nordicaga seotud endised töötajad: „Riigi poolt tõmmati kott pähe“ ja „See polnud just kõige ilusam tegu“

Salmu ütleb, et rendifirma kasutamine lennunduses on tavapärane praktika. „Nordicas oli tipuaegadel üle kümne erineva baasi üle Euroopa. See on täitsa tavapärane trend.

„Algselt loodi Nordica selliselt, et kõik lendav personal oli eraldi rendiettevõtetes,“ räägib Jaanus Orusalu. Ta oli üks sellise rendiettevõtte juhtidest. Tema firma Best Crew alla kuulus kaheksa töötajat. „Kõik töötajad pandi rendifirmasse, sest kardeti ametiühinguid, et kui midagi juhtub, siis ei oleks probleemi. Toimus riskide hajutamine. See polnud just kõige ilusam tegu.“

Lugu on seda pikantsem, et ehkki tegemist on riikliku uhkuse, Eesti riigile kuuluva lennufirmaga, polnud piloodid ja pardapersonal tegelikult Nordica palgal. Ettevõtte jaoks oli ehitatud skeem, kuhu loodi mõned spetsiaalsed selleks puhuks tehtud OÜ-d, kes hakkasid Nordicale töötajate renditeenust pakkuma.

„See on asjatu hirm. Kõik võivad avalikult oma näo ja nimega avaldada arvamust, jagada kogemusi, kartmata seda, et nad jääksid tänu sellele oma tasudest ilma,“ lükkab küll Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu legendi ümber. Ajakirjanik Marii Karell võttis mured kaasa ja läks nendega Salmu juurde, kuna Nordica omaniku ehk riigi esindajana oli Salmu üks nõukogu liikmetest.

Renditööjõu firmat pidanud Orusalu vaidleb vastu: „Eestis tegelikult tööd ei ole. Meil on kahju, et Eestis on küll on kõva piloodi koolitusakadeemia, kus me igal aastal laseme piloote välja, aga sisuliselt tööd pakkuda ei ole.Air Baltic tegi väikse baasi Tallinnasse, aga see on juba täis.“

Salmu vastab: „Igal inimesel on ise õigus valida endale tööandja vastavalt oma palgatasemele. Tööturg on vaba. Kui inimene tundis, et palgatase on madal, on võimalik ka alternatiive valida.“

Murekiri nr 3, kirjutab endine Nordica kapten: „10 aastat töötasime me sisuliselt sama palga peal. Me ei saanud kordagi palgatõusu.“

Kuivõrd hüvitistel on piir ees, siis kaptenid, kes töötasid täiskohaga, ei saa ka pankroti korral oma palka kätte. „Näiteks töötasu me hüvitame töötaja kolme kuu töötasu ulatuses, aga mitte rohkem

Harju Maakohus kuulutas jaanuaris Nordic Aviation Grupi maksejõuetuks. Enamik töötajaid oli aga tütarfirma X-Fly palgal ja see on hoopis eraldi pankrotiprotsess. Siia ongi probleem maetud. Nordicas otse töötas umbes 15 inimest, kuid enamik 290st Eesti töötajast, kes olid Nordicaga seotud, olid töölepingud sõlminud tütarfirmadega. Neid pankrotte pole veel välja kuulutatud.

„Kõige esimene asi on, et kohus peab tunnistama tööandja maksejõuetuks. See on esimene eeldus, et Töötukassa saaks töötajale need tasud hüvitada,“ selgitab Töötukassast hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosin.

„Selleks on riik ette näinud meetmed,“ selgitab riikliku lennufirma esindaja Salmu. „Näiteks pankroti väljakuulutamisel on ette nähtud pankrotihüvitis.“

Murekiri nr 4, endine Nordica lennusaatja: „Töötajatel on tunne, et neile on peale Estonian Airi taaskord riigi poolt kott pähe tõmmatud.“

Salmu: „Tegemist oli suure ettevõttega. Meil oli üle 500 töötaja nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt. See on mõistetav, et selles olukorras tekivad emotsioonid ja tunded, et mind on võib-olla jäetud kõrvale mingist infovoost. See on kindlasti täiesti mõistetav.“

Murekiri nr 5, endine Nordica kapten: „Enne jõule tõmmati meilt hoopis vaip jalge alt ja visati üle parda.“

Salmu: „Üle parda ei ole kedagi visatud. See ei olnud kindlasti lihtne otsus, pankrot välja kuulutada. Lõpuks oli see paratamatu otsus. Sellest hetkest alates said töötajad ettevõttelt tuge läbi erinevate infomaterjalide, Töötukassaga tehtud koos ühiste infopäevade ja ka siiamaani koos ajutiste pankrotihalduritega. Töö käib igapäevaselt, et inimesi hoida infovoos.“

Murekiri nr 6, endine Nordica kapten: „Töötasusid arvestati teadlikult valesti. Töötajale kahjulikult arvestati pühade tasud, ületunni tasud, vabast päevast väljatuleku tasud. Valveaega ei tasustatud üldse kuni oktoobrini 2024.“

Inimene, kes seda juttu räägib, kaebas Nordica töövaidluskomisjoni ja sai võidu märtsis 2024. aastal. Töövaidluskomisjon kinnitas, et Nordica palgaarvestus on vigane. Sellest hoolimata ei muutunud teiste töötajate palgaarvestus ja neile maksti töötasu välja endiselt ebakorrektselt.

Salmu: Ma ütleksin, et see töötaja tegi õigesti, et ta pöördus töövaidluskomisjoni ja sai sealt võidu. Konkreetse kaasusega ei ole ma kursis ja ei oska detaile kommenteerida, mis seal taga on.“

Murekiri nr 7, endine Nordica lennusaatja: „Viimane palk saadi oktoobri eest, novembris enam mitte. Novembris ka teavitati töötajaid, et novembrikuu eest palka ei saa. Siinkohal on oluline märkida, et ettevõte maksis arveid edasi, näiteks hotelli arveid, aga töötajatele palka mitte.“

Salmu: „See on väga reguleeritud, milliseid tasusid tohib maksta alates maksijõuetuse