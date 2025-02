Selver tõi lettidele Skandinaavia odavtooted

First Price’i valikus on 90 toodet. Põhirõhk on pikema säileajaga tavatemperatuuril säilivatel toodetel, nagu mahl, makaronid, riis, kastmed, moos, köögivilja- ja puuviljahoidised, kalakonservid, küpsised ja maiustused, pähklid ja kuivatatud puuviljad ning maitseained. Valikus on ka esmatarbekaupu.