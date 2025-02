Tuumaenergia töörühm on arvutanud ja oma lõpparuandes ka kajastanud, et järgmise kümne aasta jooksul läheks tuumajaama rajamiseks umbes 120 miljonit eurot avalikku raha. Sellest 73 miljonit eurot läheb tuumaregulaatorile ning haridus- ja teadusprogrammidele, peamiselt personalikulude katteks. Lisaks kuluks veel kuni 54 miljonit eurot pääste ja tehnilise võimekuse väljaarendamisele. Need hinnangud on esialgsed, sest ei ole teada lõplik tehnoloogia valik ja asukoht. Tuumaprogrammi algusaastatel kuni aastani 2027 on riigi kulud väiksemad ning suurenevad eelkõige asukohavaliku järgselt, kus regulaator tegutseb.