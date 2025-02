Energiainvesteeringud vajavad stabiilsust

Eriti väljakutsuvaks teeb seatud eesmärgi asjaolu, milline on meie stardipositsioon. Meie praegune taastuvenergia allikate osakaal on alla 30% - samas suurusjärgus Poolaga, kuid märgatavalt alla teiste Balti riikide, põhjamaade ning ka Euroopa Liidu keskmist. Samas on Poola endale 2030. aastaks seadnud märgatavalt madalama eesmärgi – vaid 50% tarbitavast elektrist peab tulema taastuvatest allikatest. Näiteks isegi Rootsi, kelle taastuvenergia osakaal ületab juba praegu 80% taset, ei ole endale seadnud eesmärgiks 100%.

Investeeringud vajavad tuge ja planeerimist

Jättes kõrvale arutelu, kas nii kõrge ambitsioon on arvestades Eesti ajaloolist energiatootmise bilanssi ning geopoliitilist asukohta parim lahendus, on sellise eesmärgi saavutamiseks vaja investeerida miljardeid eurosid, mis nõuab suures koguses nii omakapitali kui võõrkapitali (laenud, võlakirjad) panustamist. Selleks, et seatud eesmärgid nii lühikese tähtajaga saavutada, ei saa lootma jääda, et turg ennast ise reguleerib. Turg liigub küll õiges suunas - uusi, eriti tuule-energia projekte on erinevates arendusfaasides päris palju. Aga kas ning millises mahus projektid realiseeruvad, ei ole kindel.

Kui seatakse riiklik eesmärk, tuleb selle saavutamiseks tagada, et ka vajalikud vahendid, sealhulgas kapital on olemas. Kui riik kapitali ise panustada ei soovi, siis tuleb leida mehhanisme, mis muudavad investeeringud piisavalt atraktiivseks, et erasektor oleks valmis oma rahakotiraudu avama. Erasektori investeeritava kapitali tootluse ja riski suhe peab olema tasakaalus.