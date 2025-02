Rimi kutsub valitsust üles langetama põhitoiduainete käibemaksu

Rimi Eesti juhi Kristel Metsa sõnul mõjutab toidu kallinemine enim just madalama ja keskmise sissetulekuga peresid, kelle igapäevased ostud on muutunud tagasihoidlikumaks. „Selgelt on näha, kuidas inimeste ostukäitumine on muutunud. Tarbijad eelistavad üha enam kampaaniatooteid ning soodushinnaga kaubad moodustavad juba pea poole Rimides müüdavast valikust. Hinnatundlikkus on rekordiliselt suur ja inimesed on valmis oma harjumusi kohandama, et kulusid paremini kontrollida,“ selgitas Mets.