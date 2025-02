Oodatud on õpetajad ja pagarid. Lääne-Virumaa tööturg ujub vastuvoolu

Kui tavaliselt on töötus sügisel kasvama hakanud, siis Lääne-Virumaal oli eelmise aasta lõpp aeg, mil paljud inimesed endale uue töö leidsid. Aasta lõpuks oli maakonnas registreeritud 1680 töötut. Aasta varem, 2023. aasta lõpus oli see number 2000.

Selle aasta jaanuaris – nagu igal aastal – kasvas töötus küll ka Lääne-Virumaal ja kuu ajaga lisandus umbes 120 töötut (töötuse määr on seal 6,7%). Kui panna aga kõrvuti maakonnad ja registreeritud töötuse määr, siis paistab Lääne-Virumaa silma positiivse tõusuga ja maakond on nüüd selles tabelipooles, kus töötuid on vähem kui Eestis keskmiselt. Veel väiksem on töötuse määr vaid viies maakonnas.