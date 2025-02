airBaltic vedas jaanuaris rekordarvu reisijaid, Eesti klientide hulk kasvas hüppeliselt

Eestist teenindas lennufirma 59 000 reisijat, mis on 17 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Kokku teostas ettevõte Eestist 675 lendu, mida on 9 protsenti rohkem kui mullu jaanuaris. Ühtlasi on need ka airBalticu ajaloo kõrgeimad jaanuarikuu näitajad Eestis.