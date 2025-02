Maksuamet manitseb: kinnisvara müügi- ja üüritulu tuleb õigesti deklareerida

MTA riskianalüüsi põhjal on 2024. aastal kinnisvara müügi andmed eeltäidetud 2084 inimesel, kelle müügitehingud ületasid kokku 137 miljonit eurot. MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu sõnul tuleb neil inimestel tuludeklaratsiooni täites lisada soetamismaksumus ja müügiga otseselt seotud kulud.

„Kinnisvaramüügist saadud kasult tuleb tasuda tulumaks. Juhul, kui müük oli maksuvaba ehk müüdi näiteks elukohta, suvilat või omandireformi käigus tagastatud maad, siis võib tuludeklaratsioonis eeltäidetud rea kustutada. Enne rea kustutamist tuleb kindlasti lisada ka selle põhjus,“ ütles Aune Maria Marjapuu.

Kinnisvara müük, mille kasu kuulub maksustamisele, kuid mille andmed ei ole tuludeklaratsioonis eeltäidetud, tuleb deklareerida tabelis 6.3. Maksuvaba kinnisvara müüki ei deklareerita.

Üüritulu tuleb deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonil, märkides kogu aasta jooksul teenitud üürisumma. „Üüritulu hulka ei loeta aga üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga – näiteks, kui üürnik on üürileandja asemel maksnud lumekoristuse eest või teinud kulutusi üüripinnal kulunud mööbli või elektroonika asendamiseks. Kui aga üürnik maksab laenumaksed või maamaksu korteri üürileandja eest, siis loetakse need üürileandja üüritulu hulka,“ sõnas MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Kui kinnisvara või nt põllumaad on renditud äriühingule, siis on äriühing väljamakse tegemisel juba tulumaksu kinni pidanud. Need andmed on tuludeklaratsioonis tabeli 5.4 esimeses osas eeltäidetud.

Olles saanud üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud, tuleb aasta jooksul saadud summa ja kinnisvara aadress märkida tuludeklaratsiooni tabeli 5.4 teise ossa.

Renoveerimisega kaasneb maksusoodustus