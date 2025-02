Soome riigikassasse laekus mullu 22 protsenti vähem automaksu

Diiselmootor kõige kulukam

„Automaksutulu vähenemine on seletatav sellega, et maksustatavate sõidukite arv on vähenenud. Lisaks on autopark muutunud elektrilisemaks ning vähenenud on sisepõlemismootoriga autode heitgaaside tasemed,“ ütles maksuameti menetlusjuht Tapio Rouhiainen.