ETTEMÕTE | Mis juhtuks, kui riigiametnik saaks reformide eest preemiaks miljon eurot või uue maja?

Eestis on tegemata hulk reforme ning vastu võtmata raskeid, kuid vajalikke otsuseid, sest ei poliitikud ega ametnikud ei taha tihtipeale tegeleda keeruliste teemadega, kust plusspunkte on raske noppida. Kas me peaksime selliste reformide tegemist senisest palju heldemalt premeerima?