Tallinna börsi tugev aasta algus jätkub. Täna veavad börsi pangad ja Nordecon

Sealjuures on täna pärastlõunase seisuga erakordselt palju kerkinud Nordeconi aktsia, mis on tõusnud 7,1%. Ehitusfirma teatas eelmise nädala neljapäeval oma 2024. aasta tulemustest, raporteerides, et firma jäi terve aasta peale plussi 5,2 miljoni euroga. Aktsionäride jaoks oli supp mõnevõrra lahjem, kui aktsionäridele omistatavaks kasumiks oli 3,8 miljonit eurot.

Kui viimase aasta jooksul on Nordeconi aktsia keskmine päevane kauplemiskäive olnud 5371 eurot, siis täna on juba kaubeldud kümme korda suurema summa eest. Kui firma ise täna uudistest ei ole raporteerinud, siis aktsiale võis hoogu juurde anda Äripäeva artikkel, kus endine Merko Ehituse suuraktsionär Rene Ilves sõnas väljaandele, et Nordecon on teinud korraliku kannapöörde ‒ tulemused on paranenud tugevalt iga parameetri järgi mõõdetuna. Samuti lisas ta, et uus juht tundub olevat kindla käega. Nordeconi aktsia on tänavu kerkinud 26%.

Samuti on täna tugevat tõusu näidanud nii Coop Panga kui LHV Groupi aktsiad, mis mõlemad kauplevad täna umbes 3% kõrgemal kui eile. LHV Group teatas eile oma neljanda kvartali tulemustest, mille kohaselt teenis pank mullu 150 miljonit eurot kasumit, ületades 2023. aasta tulemust 9,4 miljoni euro võrra. Homme avalikustab LHV oma värske finantsplaani ehk milliseid tulemusi ootab pangandusgrupp järgnevatelt aastatelt. Samuti tutvustab Coop Pank homme hommikul oma neljanda kvartali tulemusi. Coop Panga aktsia on aasta algusest kerkinud 15,9%, LHV Group 15,4%.

Kui täna on Merko Ehituse aktsia umbes protsendiga miinuses, siis ehitus- ja kinnisvarafirma aktsia on olnud samuti tänavu Tallinna börsi üks peamistest veduritest. Merko aktsia on tänavu kerkinud 19%. Päris kõik aktsiad aga Tallinna börsil tõusus sel aastal pole: nii Hepsori kui PRFoodsi aktsia on langenud 3,1%, Enefit Green 2,6%.

