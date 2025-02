HÄÄLETA | Delfi Ärileht otsib Eesti kõige ilusamat firmanime

Eestis võib oma ettevõttele panna millise nime tahes, peaasi et see on kirjutatud eesti-ladina tähestikus ja pole vastuolus heade kommetega. Muid keelelisi piiranguid ärinimele ei sea ei keeleseadus ega ka äriseadustik.

Millise Eesti ettevõtte nimi on aga kõige ilusam? On see ühel Tartu disainiettevõttel nimega Lust ja Lillepidu? Või Viljandimaal kaevetöid pakkuval osaühingul Riksil on kopp ees? Või hoopis programmeerimisega tegeleval firmal, mille nimi on Karuteened?