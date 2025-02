GRAAFIK | Eesti kinnisvarahinnad on kriisi järel kasvanud Euroopa Liidu kiireimas tempos

Kui Eurostati jaanuaris avaldatud andmete kohaselt on Euroopa eluasemete hinnad kasvanud 2010. aasta algusest 2024. aasta kolmanda kvartalini keskmiselt 54%, siis Eestis on elamukinnisvara hinnad kallinenud samal ajavahemikul koguni 230%. Selle näitajaga hoiame koos Ungariga esikohta. Eestile ja Ungarile järgnevad Leedu (+181%) ja Läti (+154%). Samuti on Eestis üürihinnad kasvanud enim – 216%, järgnevad Leedu (+183%) ja Iirimaa (+109%).

Luminori Baltikumi kliendisuhete juhi Tanel Rebanse sõnul on Eesti esikoht selgitatav 2008.–2009. aasta majanduskriisi järgse madalseisuga. „Pärast seda on toimunud meie piirkonnas majanduse konvergents ja oleme kiirelt jõudnud Euroopa hinnatasemele lähedale,“ ütleb Rebane.

Luminori esindaja sõnu kinnitab ka statistika. Kui võtta statistika alguspunktis 2015. aasta, on Eesti elukondliku kinnisvara hinnad kasvanud 111%, mis annab ELi pingereas kuuenda koha. Leedus on hinnad kerkinud 2015. aastaga võrreldes 136,4 ja Lätis 103,9%. Soomes seevastu on hinnakasv olnud kõigest 1,45%, mis on ELi kõige tagasihoidlikum näitaja.

Rebase sõnul on viimastel aastatel kinnisvara kallinemist Eestis kiirendanud ka elanike arvu kasv. Tema sõnul on see tingitud peamiselt välismaalt naasvate eestlaste arvelt. „Eestlased suundusid aastate eest tööle peamiselt Soome, võõrsil olles käidi pidevalt Eestis ning sildu ei põletatud. Sestap oli ka tagasitulek lihtsam,“ hindab ta.

Luminori eksperdi hinnangul ei saa senine kasvutempo jätkuda, kuna hinnatase on muutunud liiga kõrgeks. Järgmise 15 aasta jooksul peaks Eesti kinnisvara keskmine hind jõudma Euroopa keskmisele tasemele.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada