EISi nõukogu esimeheks nimetati Erkki Raasuke

Senine nõukogu juht, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav jätkab aseesimehena. Särav märkis, et muudatus on vajalik sihtasutuse tõhusamaks juhtimiseks.

„Sihtasutuse tõhusamaks juhtimiseks on vaja teha muudatusi ka nõukogu tasandil. Näen, et kahel kohal valdkonda juhtides võib olla keeruline saavutada soovitud tulemust,“ selgitas Särav. Aseesimehena pakub ta nii uuendatud nõukogu juhile kui juhatuse esimehele muudatuste läbiviimisel strateegilist tuge.

Minister Keldo sõnul on oluline, et EISi nõukogusse kuuluks tugeva finantstaustaga liikmeid, kes aitaksid ellu viia äsja kinnitatud asutaja ootusi. „EIS peab olema ettevõtjatele hea partner ja pakkuma neile just seda, mille järele enim nõudlust on. Teenustest peaks sündima ettevõtete arenemisel ja konkurentsivõime tõstmisel praktilist kasu,“ rõhutas ta.