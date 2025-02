Kristen Michal: energeetikapoliitika eesmärk peab olema võimalikult taskukohane elekter

„Täpsemalt on plaanis rajada mitu väikest tuumajaama, kuid nende tulekuni läheb 10–15 aastat,“ märkis peaminister Michal. „Tuumajaama rajamine võiks olla tulevikulahendus, kuid see nõuab põhjalikke ettevalmistusi, seadusandlikku raamistikku ja investorite kaasamist.“

EKRE pooldab USA väärtusruumi

„USA liigub praegu terve mõistuse taastamise teed, samal ajal kui Euroopa Liit on kinni rohepöörde poliitikates, mis on viinud energia hinnad rekordtasemele ja nõrgestanud Euroopa ning Eesti majandust,“ sõnab Helme. USA eeskuju järgides looksime tema sõnul majanduslikult jätkusuutliku energiapoliitika.

Praegu on elektri hinnad Helme sõnul siiski väga kõrged ja see mõjutab nii inimesi kui ettevõtteid. „Fossiilkütuseid maksustatakse, samal ajal kui taastuvenergiale makstakse peale.“

Põlevkivielekter on kallis

Michali sõnul peaks energeetikapoliitika eesmärk olema võimalikult taskukohane elekter. „Keskmiselt toovad odavama hinna need tootmisvõimsused, mis on kõige kuluefektiivsemad – ja praegu on need taastuvenergia allikad nagu tuul ja päike. Tuule- ja päikeseenergia tootmine surub keskmist elektri hinda alla,“ märkis Michal.