Elektrisalvestiste arendaja: ärge andke toetust, seda pole vaja!

Energiasalve juhtide väitel on vesisalvestid maailmas enim kasutusel olev salvestustehnoloogia. Valmis ehitatakse need kalli maksumuse ja pika tasuvusaja tõttu ikkagi riigi toetuste/garantiisüsteemide abil. Ka miljard eurot maksva Paldiski vesisalvesti ehitus algab alles pärast riigiga garantiide kokkuleppimist, et oleks toetusraha, millega vajaduse korral teenindada ehituseks võetavat laenu. Taastuvenergia arendaja Evecon tegevjuht Karl Kull leiab, et salvestuse tekkimiseks Eesti elektrisüsteemi ei ole riigil vaja kulutada toetusraha. Erinevalt vesisalvestitest saab akuparke ehitada turutingimustel – need on odavamad, valmivad kiiremini ja nendega saab osutada samasid teenuseid nagu vesisalvestiga.