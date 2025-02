Ekspert: unistus oma villast Portugalis täitub kolme sammuga

Tema sõnul on selles etapis ehk kodu valiku ja broneerimislepingu protsessis siiski väga hea planeerida väike reis Portugali, sest oma silm on ikkagi kuningas. „Kaunid loodusvaated, jalutuskäik ookeaniäärsel rannaliival ja õhtusöök ajaloolise linnakese pererestoranis – muidugi peab seda ise tundma ja tunnetama ning paljud kliendid on rõõmuga selle ka meiega koos läbi teinud,“ soovitab Alliksaar ja lisab, et ka siin oskab ta praeguseks jagada hulgaliselt soovitusi.

Teine samm on müügijuhi sõnul sobiva kodu leidmine – valida saab kolme tüüpi villa vahel, mille on projekteerinud Portugali tipparhitektid, arvestades nii piirkonna kliimat kui ka modernseid keskkonnasäästlikke ehituslahendusi. „Betoonist konstruktsioonid võimaldavad kuumadel suvepäevadel vajaliku soojusinertsuse, murukatused lisavad hoonetele mitte ainult looduslähedust, vaid pakuvad ka tõhusat soojustust, vähendades katuste kuumenemist ja sulandudes ümbritsevasse maastikku rahustava vaatega. Nutikad energiatagastussüsteemid võimaldavad kasutada ära ruumide jahutamisel tekkiva jääkenergia,“ selgitab Alliksaar ja lisab, et iga villa juurde kuulub soojendusega bassein ning maast laeni terviklikult avanevad aknad, mis võimaldavad laiendada eluruumi kogu õuealale.

Sandra Alliksaar on koos klientidega kogu villaostu protsessi korduvalt läbi teinud ja valmis neid teadmisi jagama ka kõigi teiste huvilistega. „Eestlaste jaoks teeb elu eriti lihtsaks Silves Hillsi projekti taga olev kogenud ja tuntud Eesti arendaja – nii saab enamik asju ajada eesti keeles ja kogu protsess, sh finantseerimine, juriidilised aspektid, ehitusprotsess jmt, on terviklikult kliendi jaoks korraldatud,“ rõhutab müügijuht ja lisab, et esimene samm on kõige lihtsam – Invego kontoris Tallinnas saab kogu projektist ja ostuprotsessist põhjaliku ülevaate.

„Algarve on Portugali kõige päikselisem piirkond ja ka Lõuna-Euroopas tuntud kui piirkond, kus on kõige rohkem päikeselisi päevi aastas. Talvel on ilm meeldivalt soe ja päevased temperatuurid püsivad sageli 20 kraadi ümber. Samas hoiab ookeani lähedus soojakraadid mõõdukana ka suvel,“ kirjeldab Alliksaar ja loetleb veel põhjuseid, mis ostuotsuse lihtsaks tegid: kaunid rannad ja lõppematud matkarajad mägises looduses on kui loodud aastaringseks aktiivseks puhkuseks ning samas on kohe kõrval väärika ajalooga piirkonna kunagine pealinn Silves, mis on oma suuruselt võrreldav Haapsaluga.

Kolmas samm: finantseerimine. Villade hinnad Silves Hillsis algavad ligikaudu poolest miljonist eurost, kuid ostu teeb kõvasti lihtsamaks Portugali pankade soosiv suhtumine, sest omafinantseeringut eeldatakse vaid 20%, intress on alla 1% + 3 kuu euribor ning tagatiseks sobib seesama ostetav villa. „Algarve piirkonna kinnisvara, eriti just kvaliteetsed uusarendused on likviidne kaup ning pankade poolt on Euroopa Liidu kodanike investeeringud väga oodatud. Arendajana on meie koostöö antud projekti planeerimisel kestnud juba ligi viis aastat ning oleme saanud väga sooja vastuvõtu kui tugev ja selge visiooniga arendaja ning koostöös nähakse palju positiivselt – arendame Portugali majandust, toetame turismindust, ehitame piirkonna loodust ja keskkonda maksimaalselt arvestavalt A-energiaklassi maju, mis tervikuna kogu regiooni arengut toetab.

Esimesed villad valmivad järgmisel aastal

Silves Hillsi kogu ala on projekteeritud sulanduma mägisesse loodusesse ja paigutatud alale sel viisil, et pakkuda elanikele maksimaalselt privaatust. Villad on projekteeritud ja ehitatud aastaringseks kasutamiseks, neil on nii jahutus- kui ka küttesüsteem, mis pole Lõuna-Euroopa kinnisvaraarendustes sugugi tavapärane. Villarajoon ühendab rahvusvahelise kogukonna, harmoonilise elukeskkonna, kaasaegsed mugavused ja loodusläheduse. Lisaks läbimõeldult ja nutikalt ehitatud villadele on ala elanikele ühiseks kasutamiseks klubihoone, kuhu tulevad restoran ja baar, jõusaal, tennise- ja padeliväljakud, ühistöötamise ala ning mitmed muud ajaveetmisvõimalused.

Silves Hillsis saab olema täishalduse teenus kõigile, kes soovivad oma villa välja rentida ajaks, kui nad ise seal ei viibi. „Kindlasti on ka neid, kes kolivad siia püsivalt, aga paljude jaoks saab see kohaks, kus veeta teatud periood aastas. Siin tuleb appi täishalduse teenus, mille abil saab lihtsa vaevaga üürida oma kodu lühiajaliselt välja ajaks, kui ise oled eemal,“ tutvustab Alliksaar, kes ise on lisaks veendunud ka selles, et piirkonna populaarsuse tõttu kinnisvara väärtus ajas selgelt kasvab.

Invego on enam kui kümneaastase kogemusega üks Eesti juhtivaid kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid, kel on praeguseks töös ligi 30 arendusprojekti kolmes riigis. Tallinnas ja selle lähiümbruses on viimastel aastatel rajatud kokku enam kui 1300 kodu ning üle 50 000 m2 äripinda. Eestis on Invego mahukamateks arendusteks hiljuti valminud Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning praegu töös olevad Luccaranna, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodude elurajoon. Läti pealinnas arendab ettevõte Vitolu Parksi, Parka Kvartalsi ja Skanstes Rezidencesi elurajooni, Riia vahetus läheduses ehitatakse ridamajade elurajooni Vide Adaži. Lõuna-Portugali rajab Invego 65 hektaril laiuva villarajooni Silves Hills.