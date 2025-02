Ettevõtja: büroopinna ost on investeering, mis hakkab kohe vilja kandma

Büroopinna soetamine rentimise asemel on kasvav trend, mille eeliseid on Eesti ettevõtted üha paremini mõistma hakanud. „Laias laastus on äripinna omamine praktiline samadel põhjustel nagu kodu omamine, pakkudes kindlustunnet, et leping ei saa ootamatult läbi, ning annab võimaluse suunata raha kellegi teise tasku asemel isiklikku kinnisvarasse. Kuna vastavat pakkumist on turul olnud vähe, ei ole paljud ettevõtted isikliku pinna ostmise võlusid enda jaoks veel avastanud,“ räägib Novira Capitalis töötav Reimets, kes on ettevõtetele moodsaid büroopindu müünud sellistes Tallinnas hinnatud projektides, nagu Novira Plaza, Büroo 83 ja portfelli uusim, südalinnas paiknev Büroo 31.

Büroo kui ettevõtte visiitkaart

Elustiilibrände koondav History & Heraldry Europe OÜ on isiklikul äripinnal tegutsenud juba aastaid. Seoses äriskeemi muutmisega sooviti 2022. aastal kolida linnaäärsest Jürist Tallinna kesklinna. Sobivat kinnisvara otsides põrkuti esmalt just vähese pakkumise probleemiga.

„Meil olid pinnale mõistagi ka kõrged nõudmised. Soovisime, et uuel kontoril oleks atraktiivne asukoht, kontoripind oleks mõnusalt avar ja kaasaegne ning see toimiks ettevõtte visiitkaardina. Turul domineerisid üksnes rendipinnad ja ruumiliselt huvitavaid lahendusi peaaegu polnudki,“ kirjeldab ettevõtte juht Krista Vaga ja lisab, et Novira Plaza müügiks mõeldud äripindade leidmisel oli tunne kohe õige ning korraga soetati kogu seitsmes korrus, millest on nüüdseks saanud omanäoline ja ettevõtte väärtusi peegeldav pesa.

Võimalust ruume täpselt enda maitse järgi kujundada toovad Reimetsa sõnul suure eelisena välja ka paljud teised tema kliendid. „Moodsa töökeskkonna kujundamisel tehtavad investeeringud sisekujundusse ja mööblisse pole sugugi väiksed. Kuna kõike pole võimalik alati kolimisel kaasa võtta, on ettevõtte jaoks teadmine, et kulutused teenivad töötajaid veel pikki aastaid, väga oluline,“ toonitab Reimets.

Ostmine on finantsiliselt mõistlik otsus