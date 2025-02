FOTOD: millises neist arendustest tahaksid elada sina?

„Investeerimist saab alustada igal hetkel ja kasvõi ainult 50 euroga, aga kui igasse projekti panustab korraga mitu tuhat inimest, siis sellest ühisest panusest kerkivad uued kaasaegsed hooned või elurajoonid. See ongi investori tulu kõrval teine ühisrahastuse võlu,“ selgitab Estateguru üks juhte Daniil Aal ja lisab, et inimestele tuleb tihti üllatusena, kui paljud neile silmarõõmu pakkuvad majad on ehitatud või renoveeritud, kasutades just ühisrahastuse investorite poolset finantseerimist. „Tean mitut inimest, kes on üllatusega alles hiljem teada saanud, et ka nende uus kodu on rajatud just Estateguru investorite toel,“ räägib Aal.