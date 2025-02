Hotellide ja restoranide liit sai uue juhi

Uus juht lisas, et kuigi liikmeskond on kasvanud, ootavad mitmed liidu ees seisvad probleemid endiselt lahendust. „Maksutõusud ja geopoliitiline olukord on meie sektorit väga tõsiselt raputanud ning jätkame sellele olukorrale lahenduste otsimist koostöös ametnike ja poliitikutega,“ ütles Laid. Tänavuse aasta 1. jaanuarist tõusis majutuse käibemaks seniselt 9% 13%le.

Hotellide ja Restoranide Liidu senine juht Ain Käpp jätkab tööd juhatuse liikmena. Käpp nentis, et tema kahte ametiaega on jäänud nii koroonakriis kui Ukraina sõja puhkemine, seega on väljakutseid jagunud. „Meil on liidu loomisest peale olnud hea tava, et juhatuse esimees on omal kohal kaks ametiaega ja annab siis teatepulga üle uuele inimesele, nii hoiame liitu pidevas arengus,“ märkis Käpp.