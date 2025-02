AVALIK KIRI | Mäetöösturid: valitsus on langenud suurejoonelise pettuse ohvriks. Paldiski vesisalvesti on bluff!

Minister Alender teatas 27. jaanuaril, et kaalub valitsuse toetust Energiasalve Paldiskisse kavandatavale 500-megavatise võimsusega maa-alusele vesisalvestile. Ettevõtte esindaja Peep Siitam kinnitas seejärel ERR-ile, et riigilt soovitakse 15 aasta jooksul poole miljardi euro suurust garantiid.

„Projektile riigieelarvest tohutuid summasid taotlev ettevõtja saatis kliimaministrile oma eesmärke toetava uuringu, mis sisaldab nii otseseid valeandmeid kui ka eksimusi kõige lihtsamate ühikute ja mahunormide suhtes. Andmeid on moonutatud ilmselt selleks, et näidata projekti valitsusele sobivas valguses,“ selgitab mäetööstusliidu juht.

Eriti muret tekitav on tema sõnul uuringu koostamine Tallinna tehnikaülikooli nime all. „See heidab halba varju meie inseneriteaduse lipulaevale,“ märgitakse avalikus kirjas.