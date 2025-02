Alexela emafirma vahetab juhti. Ettevõtte tüüri juurde asub Enefit Greeni börsile viinud mees

Alexela on ise ka varem märku andnud, et on soov minna peagi börsile. Mullu 2023. aasta aruannet esitades tõdeti küll, et nad on jõudnud arusaamisele, et hoolimata firma sisemisest valmisolekust peavad nad arvestama kapitaliturgude üldist seisu ja sel hetkel oli neil tunnetus, et lähiaastad ei soosi kapitali kaasamist.