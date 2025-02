Coop Panga kasum vähenes aasta lõpus ligi veerandi. Margus Rink: tulemusi mõjutasid kaks faktorit

„Coop Panga 2024. aasta tegevusele ja tulemusele hinnangu andmiseks tuleb vaadata laiemat konteksti. Me tegutseme keskkonnas, mida 2022.–2023. aastal kujundasid tõusvad baasintressid, mille tulemusena inimeste ostujõud langes, ettevõtete investeerimisvalmidus kadus ning majandus jahtus. 2024. aastal jõudsime majanduslanguse põhja ning tasapisi oli näha märke, mis loovad eeldusi tsükli pöördumiseks: baasintressimäärad on nüüdseks languses, inimeste reaalpalk on viimastel kvartalitel kasvanud, maksumuudatused on lähiaastateks fikseeritud, energiahinnad on stabiilsed ja ettevõtjad pühivad tolmu sahtlitesse pandud äriplaanidelt,“ kommenteeris tulemusi panga juht Margus Rink.